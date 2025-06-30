Россиянам назвали пять эффективных способов добиться повышения на работе

У современных работников есть как минимум пять способов добиться повышения. Первый из них – это быть максимально активным сотрудником, проявляющим инициативу и предлагающим различные способы для развития компании – например, это могут быть способы привлечения новых клиентов, если речь идет о продажах, рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Важно показать руководству, что вы нацелены на рост внутри организации и не ждете, когда вам дадут указания, а являетесь самостоятельным и ответственным сотрудником», — посоветовала она.

Второй способ – это акцент на повышении своих навыков и знаний, что поможет показать начальству целеустремленность и уверенность в выбранном карьерном пути. Третий способ – это активное сотрудничество с коллегами и проявление командных качеств. Бухвалова посоветовала не пропускать корпоративы, разговаривать с коллегами, отметив что хорошие отношения с товарищами по работе укрепляют авторитет, репутацию, что важно при принятии решения о повышении.

Четвертым способом является изучение опыта работы руководящего звена, развитие необходимых качеств, которые важны для данной конкретной компании на более высокой должности, отметила специалист. Пятым способом она назвала концентрацию на максимально качественной работе, акцент на более сложных задачах, подчеркнув, что это докажет профессионализм и готовность к росту.

По мнению специалиста, важно не бояться проявлять лидерские качества, выходить из зоны комфорта и принимать сложные решения.

«Завоевав доверие коллег и начальства, можно не только получить заветное повышение, но и открыть совершенно новые пути как для наращивания профессиональных компетенций, так и для карьерного развития», — подчеркнула карьерный эксперт.

Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» карьерный стратег, основатель и CEO «Академии карьеры» Ирина Посникова, при разговоре с руководством о повышении важно начинать с анализа, а не с просьбы. Необходимо показать, что человек фактически уже выполняет работу следующего уровня. Также рекомендуется отказаться от шантажа и ультиматумов, сообщая о выгодных предложениях в других компаниях – лучше сделать акцент на вкладе в компанию за последние годы.

Ранее был назван неожиданный фактор, мешающий карьерному росту.