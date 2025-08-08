На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнес-психолог дала советы, которые помогут получить повышение на работе

Психолог Куликова-Цай: для повышения на работе нужно проявляться в коллективе
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам, которые хотят добиться повышения на работе, важно проявлять себя в коллективе, развивать командное взаимодействие, коммуникацию. Об этом «Пятому каналу» рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

Она также посоветовала им делиться с коллегами и контактировать с кроссфункциональными отделами, например, делиться с коллегами новостями.

«Такие действия в первую очередь будут выделять человека как достаточно инициативного, ответственного и думающего о результатах, необходимых непосредственно компании или корпорации. Также обязательно нужно озвучивать свои мысли, идеи и желания. Потому что руководители, возможно, даже не задумываются, что сотрудник подрос и его можно повысить», — отметила Куликова-Цай.

По ее словам, для повышения стоит быть открытым и позитивным человеком, создавать среду безопасности и комфорта.

Эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер, которая обучает управленцев российских и западных компаний, приглашенный эксперт Сколково, РАНХиГС, агентства стратегических инициатив Антонина Лебединская до этого говорила, что людям важно найти любимое хобби и не фокусироваться только на рабочих задачах, чтобы у них была возможность восстановиться в случае возникновения сложностей на работе или в личной жизни. По ее словам, без любимого дела человек рискует столкнуться с неуверенностью в себе и снижением уровня энергии.

Ранее россиянам назвали четыре способа добиться на работе выходного дня 1 сентября.

