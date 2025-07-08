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Мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту

Corriere della Sera: мужчину засосало в двигатель самолета в аэропорту в Италии
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Международный аэропорт Италии Милан-Бергамо был временно закрыт из-за несчастного случая на взлетно-посадочной полосе. Неизвестного мужчину засосало в двигатель самолета, сообщила газета Corriere della Sera.

По предварительной информации, мужчина взломал одну из дверей в зоне выдачи багажа. После этого он выбежал на полосу и оказался на пути самолета, готовящегося к взлету. В результате неизвестный попал в крутящиеся на огромной скорости лопасти самолетного двигателя и погиб мгновенно.

Зачем мужчина выбежал на полосу, не сообщается. После этого инцидента воздушное судно потеряло управление, но пилот смог вырулить и вовремя остановить движение самолета. Никто из находящихся на борту людей не пострадал. На время аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов.

До этого сотрудника аэропорта в американском штате Алабама засосало в двигатель стоящего на стоянке самолета. Мужчина скончался на месте происшествия сразу. Исполнительный директор аэропорта выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.

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