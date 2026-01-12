Размер шрифта
Россиянам объяснили, почему после праздников чаще хочется есть

Нутрициолог Кашапова: недосып после праздников провоцирует переедание
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Нутрициолог Юлия Кашапова в интервью РИАМО объяснила, почему после новогодних праздников может усиливаться аппетит.

По ее словам, после каникул организм сталкивается с резким возвращением к будничному ритму: при ранних подъемах сохраняется привычка поздно ложиться, что приводит к хроническому недосыпу. Дефицит отдыха заставляет мозг искать быстрые источники энергии, и самым доступным из них становится еда.

«Человек может искренне считать себя голодным, хотя на самом деле он просто истощен. Недосып усиливает тягу к пище, дающей мгновенный эффект, а способность к самоконтролю вечером снижается. Именно поэтому в январе так часто случаются срывы на перекусы, сладости и выпечку», — отметила Кашапова.

Она посоветовала восстанавливать баланс в январе не через жесткие ограничения в питании, а через постепенную нормализацию режима дня, включая достаточное количество сна.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого говорил, что наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать необходимо на 15-30 минут раньше каждый день. Для облегчения засыпания, по его словам, полезны дыхательные техники, например 4-7-8: вдох через нос на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд и медленный выдох через рот на восемь секунд.

Ранее врач объяснила, почему после новогодних праздников происходят гормональные изменения.

