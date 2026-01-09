Россиянам рассказали о праве вернуть деньги за неиспользованный сертификат

Жители РФ могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат, написав соответствующее письменное требование с указанным номером банковского счета, на который следует перевести средства. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и области, юрист Александр Хаминский.

По словам специалиста, нет разницы между тем, подарили ли человеку сертификат или он сам его приобрел. В любом случае он имеет право вернуть карту.

«Для того, чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счета, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде», — отметил Хаминский.

Он обратил внимание, что россиянам могут отказать в возврате денежных средств, если подарочный сертификат «сгорит». В таком случае магазин оставляет деньги себе, однако по закону подарочные карты сами по себе не являются товаром.

«Соответственно, деньги от реализации таких сертификатов являются предоплатой за товары, которые будут приобретены в будущем», — подчеркнул юрист.

Хаминский пояснил, что при отказе продавца возвращать деньги за неиспользованный сертификат его держателю следует подать жалобу в Роспотребнадзор или направить иск в суд. Вне зависимости от ситуации магазин обязан вернуть средства по требованию покупателя, если с момента продажи сертификата прошло не более трех лет.

