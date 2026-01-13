Размер шрифта
Новости. Общество

Врач объяснила, почему люди зевают

Врач Агаева: зевота помогает поддерживать терморегуляцию головного мозга
Существует несколько гипотез, которые объясняют, почему люди зевают. При этом способность «заразиться» зевотой связана с эмпатией. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

Специалист рассказала, что, согласно одной из гипотез, зевота помогает организму поддерживать терморегуляцию головного мозга в норме. Например, если он перегревается в результате переутомления, такое действие усиливает приток крови и, обеспечивая вдыхание воздуха, позволяет органу нормализовать теплообмен.

Помимо этого, зевота может быть связана с изменением состояния сознания. По словам врача, зевание нередко возникает при переходе от бодрствования ко сну и наоборот. Глубокий вдох способствует расширению альвеолы, что усиливает кровоток и на непродолжительное время учащает биение сердца. В результате организм может взбодриться или расслабиться.

Эксперт отметила, что также считается, что зевота помогает раскрыться евстахиевым трубам, которые отвечают за выравнивание давления в среднем ухе.

«Бытует мнение, что причиной зевоты является недостаток кислорода либо избыток углекислого газа в организме. Однако исследования опровергли эту теорию: уровень данных газов в крови не влияет на появление зевоты», — подчеркнула она.

Врач также рассказала, что «заражение» зевотой является формой эхопраксии — непроизвольного подражания действиям другого человека. По ее словам, причинами такого эффекта являются психологические факторы и активность зеркальных нейронов мозга. Эта способность связана с эмпатией. При этом, чем сильнее эмоциональная связь с зевающим, тем выше вероятность от него «заразиться».

Врач-сомнолог Павел Кудинов до этого рассказал, что постоянное ощущение усталости по утрам после полноценного сна может возникать не только из-за стресса и переутомления, но и в результате нарушения дыхания во время сна. По словам специалиста, это мешает мозгу переходить в глубокую фазу отдыха.

Ранее врач объяснил, как восстановить режим сна после праздников.

