Врач назвал неожиданную причину возникновения усталости по утрам

Врач Кудинов: синдром апноэ может быть причиной усталости по утрам
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное ощущение усталости по утрам после полноценного сна может возникать не только из-за стресса или переутомления, но и на фоне нарушения дыхания во сне. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, речь идет о синдроме обструктивного апноэ, в результате которого во время сна происходят многократные остановки дыхания. Это мешает мозгу переходить в глубокие фазы отдыха.

«Когда человек спит, мышцы расслабляются, и дыхание может остановиться от 10 секунд до почти минуты и дольше. Таких остановок дыхания может быть 20, 30 или даже 60 за каждый час сна. Чтобы задышать, мозг совершает микропробуждение, из-за чего человек фактически всю ночь находится на поверхностном сне. В результате утром появляется чувство разбитости и дневная сонливость», — пояснил Кудинов.

Для установления точной причины разбитости после отдыха он посоветовал обратиться к врачу для проведения диагностики.

Исследователи из Техасского технологического университета до этого установили, что обезвоживание может затруднять засыпание и усиливать чувство усталости после пробуждения.

Ранее психолог объяснила феномен истощения от подготовки к праздникам.

