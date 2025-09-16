На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агрессия и увлечение экстримом названы симптомами депрессии у мужчин

Врач Романенко: депрессия у мужчин может маскироваться под увлечение экстримом
true
true
true
close
WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко рассказала «Газете.Ru», как мужская депрессия может маскироваться под раздражительность, агрессию и увлечение экстремальным спортом.

«Мы чаще думаем о людях в депрессии как об апатичных, грустных, медлительных и лишенных сил. Это связано с тем, что в депрессии, независимо от того, какой причиной она бывает вызвана, мы сталкиваемся с одним из наиболее трудно переживаемых чувств — с бессилием. Исторически именно для мужчин это состояние более чуждо, незнакомо и подавляемо. Отсюда необходимость быть раздражительным и агрессивным. Злость — отличный способ сгладить переживания печали, бессилия, потери», — рассказала Романенко.

По ее словам, депрессия у мужчин часто вызвана внутренним кризисом: все, что раньше приносило эмоции, сейчас не имеет смысла. Все кажется пресным, однообразным. Тогда экстремальный спорт может стать надеждой на возвращение яркости переживаний. И обычно это работает первое время.

«На самом деле, экстремальный спорт как способ борьбы с депрессией — не самая лучшая идея. Таким образом можно получить не истинные эмоции, а кортизоловую вспышку: вы чувствуете себя более «живым» благодаря временному стрессу. Вместо этого нашей целью будет наращивание способности чувствовать и ощущать жизнь глубже независимо от внешних стимуляторов: именно этот навык ослабевает в состоянии депрессии», — подчеркнула психотерапевт.

Также она обратила внимание, что агрессия может быть не только маской депрессии, но также и способом, который поможет справиться с ней. Поэтому очень важно не подавлять свою раздражительность и злость.

«Я не призываю продолжать срываться на близких, но призываю осознавать, когда, по какой причине, в каких ситуациях вы становитесь раздражительным, для того чтобы научиться этим управлять. Если вы испытываете гнев — это возможность использовать энергию, заложенную в этой эмоции, на то, чтобы помочь себе побороть свою депрессию. Поэтому важно на этом этапе обратиться за консультацией к специалисту», — резюмировала врач.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами