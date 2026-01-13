Размер шрифта
Боровшийся с педофилией судья из Франции сбежал в Россию из-за покушений и угроз

Экс-судья из Франции Юржэн, боровшийся с педофилами, переехал в РФ из-за угроз
Jiri Hubatka/Instagram

Бывший судья из Франции Жан-Пьер Юржэн, посвятивший большую часть своей профессиональной деятельности борьбе с педофилией и секс-торговлей, столкнулся с угрозами и попытками покушения на свою жизнь. После этого вместе со своей семьей он переехал в Россию. Его история рассказывается в новой серии проекта «Семья — Россия» на RT.

Судьей Жан-Пьер Юржэн проработал почти 30 лет, успев спасти за это время много детей. Рассказывая о работе, мужчина утверждает, что бороться приходилось в том числе с судебной системой, которую часто использовали для изъятия детей из неблагополучных семей, после чего они попадали в соцучреждения и зачастую подвергались насилию.

Несмотря на спасение многих детей, жизнь самого Юржэна оказалась в опасности – помимо угроз он столкнулся с несколькими покушениями. После этого вместе со своей супругой Ириной он переехал в Россию. На данный момент экс-судья начал работу над своей книгой, посвященной теме педофилии во Франции и Западной Европе.

Осенью прошлого года в РФ переехала экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид. Объясняя свое решение, она сообщила, что подверглась травле в Штатах из-за комплиментарных высказываний о президенте РФ Владимире Путине, которые были сделаны ею во время общения с прессой в 2019 году. Рид подчеркнула, что в России при этом чувствует себя в безопасности.

Ранее немец переехал из Германии в Россию из-за русофобии.

