«Угрожали отобрать все»: экс-помощница Байдена объяснила переезд в РФ

Журналистка Рид заявила, что переехала в РФ из-за угроз в США
Алексей Никольский/РИА Новости

Экс-помощница 46-го президента США Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид в беседе с Tsargrad.tv объяснила свой переезд в Москву.

Она напомнила, что подверглась травле в Штатах из-за комплиментарных высказываний о президенте РФ Владимире Путине, которые были сделаны ею во время общения с прессой в 2019 году. При этом, по ее словам, она дала объективную информацию о российском лидере.

«У меня забирали работу, меня увольняли. У меня как-то пытались даже украсть лошадь. То есть угрожали отобрать все, что у меня есть. Мне угрожали, дочери, угрожали моим питомцам. Я стала незаконной целью, если хотите», — поделилась журналистка.

Рид подчеркнула, что в России при этом чувствует себя в безопасности.

До этого Рид говорила, что в США полностью отсутствуют демократия и свобода слова. Она отметила, что политический блогер, общественник, республиканец Чарли Кирк, которого застрелили в Юте, поддерживал Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и веры.

Ранее экс-помощница Байдена назвала возможных провокаторов конфликта РФ и США.

