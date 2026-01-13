Психолог объяснил, как без стресса войти в рабочий ритм после праздников

В первую рабочую неделю после новогодних праздников лучше выполнять легкие задачи, чтобы влиться в процесс без стресса. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, из-за быстрого перехода от праздников к работе человек может чувствовать физическую слабость и лень, которая фактически становится профилактикой психологических срывов. В связи с этим психолог призвал не стараться сразу быть продуктивным на 100% и доделать все накопившиеся задачи. Лучше постараться работать примерно на 70%, чтобы мягко войти в ритм.

«Не надо кидаться решать все задачи, которые крутятся в голове. Советую просто выписать их на листок бумаги, затем выбрать три самые важные, а уже из них – одну, которую реально закрыть за полчаса или час. Это поможет получить удовольствие и отправить сигнал мозгу о том, что мы все умеем и снова в строю», — отметил Самбурский.

В этот период важно также наладить режим сна и гулять ежедневно хотя бы по 20 минут, заключил он.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что замедление темпа работы в первые рабочие дни после праздников поможет снизить нагрузку на организм после длительных выходных. По ее словам, стоит также не перегружать себя сложными задачами, планировать день и включать в распорядок короткие перерывы на разминку.

Ранее сообщалось, что половина россиян хотят взять отпуск после праздников, а 14% — уволиться.