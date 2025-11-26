Мужчина угрожал подростку лопатой в российском свинарнике из-за отказа убирать навоз

В Курской области мужчина угрожал подростку лопатой в свинарнике из-за навоза

В Курской области 61-летний мужчина замахнулся на подростка лопатой из-за отказа убирать навоз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в сентябре текущего года в частной свинарне, расположенной в Рыльском районе. Мужчина, помогавший владельцу по хозяйству, попросил несовершеннолетнего сына другой сотрудницы убрать навоз, однако подросток отказался этим заниматься.

После этого мужчина взял штыковую лопату и замахнулся на юношу металлической частью лопаты в область головы, при этом высказывая угрозы физическим устранением. Позже агрессор полностью признал свою вину в судебном заседании.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

