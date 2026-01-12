Размер шрифта
Раскрыт самый распространенный способ кражи аккаунтов россиян в мессенджерах

IT-эксперт Зыков: аккаунты в мессенджерах чаще крадут с помощью голосований
Самый частый способ, который мошенники используют для кражи аккаунтов россиян в мессенджерах, – это поддельные голосования. Об этом RT сообщил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В данном случае основную роль играют методы социальной инженерии, отметил эксперт. Пользователям рассылают сообщения от лица знакомых им контактов с просьбой проголосовать в конкурсе за него или ребенка. Для этого нужно перейти по ссылке якобы для подтверждения голоса и авторизоваться через свою страницу.

«На самом деле это не регистрация на сайте, а вход в сам мессенджер, — предупредил специалист. — Пользователь вводит номер телефона и код подтверждения. Так он сам передает злоумышленникам доступ к своему аккаунту».

После перехода по ссылке аккаунт оказывается в руках злоумышленников. Они используют его для рассылки сообщений контактам жертвы, вымогательства, сбора персональных данных и так далее.

Зыков призвал россиян помнить, что легитимные сайты никогда не требуют от пользователей вводить коды входа в мессенджер для голосования, участия в опросе, конкурсе. Если на стороннем сайте нужно вводить свой номер телефона или код подтверждения – это практически всегда передача доступа мошенникам к своему аккаунту, заключил эксперт.

До этого стало известно, что хакеры взломали социальную сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), из-за чего под угрозой оказались 17,5 млн аккаунтов. По данным журналистов, в соцсети произошла масштабная утечка данных, которая привела к раскрытию информации 17,5 млн аккаунтов. Инцидент обнаружила компания Malwarebytes, которая связала произошедшее с хакером под ником Solonik. Данные пользователей уже опубликованы в сети.

Ранее россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг».

