Новости. Общество

Синоптик: Москва и Подмосковье смогут передохнуть от снегопадов

Синоптик Шувалов: снегопады в Москве и МО прекратятся в ближайшее время
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В ближайшие дни в Москве и Московской области ударят морозы, зато от снегопадов можно будет отдохнуть. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 12 декабря жителей столичного региона порадует «мягкая» температура с небольшим снегом. Столбики термометров начнут опускаться 13 декабря и в ночь на 14 декабря.

«Ожидается 10-15 градусов мороза в ночные часы. В четверг произойдет небольшой плавный подъем температуры до -10...-8 градусов. В пятницу с ростом давления и установлением переноса с востока температура может понизиться до -20 градусов. В выходные по ночам на востоке и юго-востоке Московской области может быть местами до --25 градусов», — рассказал Шувалов.

За минувшие сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, больше всего снега выпало на юге и востоке, в Коломне и Луховицах — по 8 миллиметров в переводе на воду (20% месячной нормы). Он также отметил, что в Кашире и Серпухове намело около 7 миллиметров, а в Павловском Посаде и Черустях — 6 миллиметров осадков.

Ранее москвичам пообещали настоящие крещенские морозы во второй половине января.

