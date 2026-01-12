Размер шрифта
Новости. Общество

Синоптик рассказал, когда в столичном регионе прекратятся снегопады

Синоптик Шувалов: снегопады в Москве и Подмосковье сменятся морозами
РИА «Новости»

Накрывший столичный регион январский циклон отступил, на фоне чего сильные снегопады в ближайшее время прекратятся – осадков будет втрое меньше. Слабый снег продолжит идти в Москве и Подмосковье до среды включительно, однако не выпадет более 1-3 мм, рассказал в беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, снегопады на этой неделе сменятся похолоданием. Так, во вторник и среду ожидаются «предкрещенские» морозы до -18 градусов.

«В пятницу, субботу, воскресенье ожидается пушкинская погода: мороз и солнце. Это начнется вторая глава январской погоды, — добавил Шувалов. — Про Крещение пока рано говорить, но, вероятно, будет хороший минус».

До этого ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе в течение первой рабочей недели января не ожидается существенных снегопадов. Зато начнет заметно холодать, в выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов, что почти на 7 градусов ниже климатической нормы.

Ранее стало известно, что в российском городе тысяча домов осталась без отопления перед морозами. 

