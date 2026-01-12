Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Обнинске мужчина обварился кипятком в душе и не выжил

СК возбудил дело после того, как мужчина из Обнинска получил ожоги от кипятка
Shutterstock

Пожилого жителя Калужской области не спасли после получения серьезных ожогов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ на официальном сайте.

Инцидент произошел в Обнинске. По данным ведомства, мужчина решил помыться. Во время купания из душа должна была пойти теплая вода, но вместо этого лился кипяток. В результате россиянин получил ожоги, он не выжил.

При этом, как заявили местные жители, подобные случаи происходили и раньше. Представители управляющей компании отрицают вину в произошедшем.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

До этого подобные травмы получил свердловчанин. Мужчина решил пойти в баню, но внутри перепутал ведра и вместо холодной воды окатил себя кипятком. В результате он получил ожоги 30% тела. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Норильске собака сварилась в кипятке из-за прорыва радиатора в квартире.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604765_rnd_6",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+