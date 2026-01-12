В Обнинске мужчина обварился кипятком в душе и не выжил

Пожилого жителя Калужской области не спасли после получения серьезных ожогов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ на официальном сайте.
Инцидент произошел в Обнинске. По данным ведомства, мужчина решил помыться. Во время купания из душа должна была пойти теплая вода, но вместо этого лился кипяток. В результате россиянин получил ожоги, он не выжил.
При этом, как заявили местные жители, подобные случаи происходили и раньше. Представители управляющей компании отрицают вину в произошедшем.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.
До этого подобные травмы получил свердловчанин. Мужчина решил пойти в баню, но внутри перепутал ведра и вместо холодной воды окатил себя кипятком. В результате он получил ожоги 30% тела. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь.
Ранее в Норильске собака сварилась в кипятке из-за прорыва радиатора в квартире.