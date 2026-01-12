В Обнинске мужчина обварился кипятком в душе и не выжил

СК возбудил дело после того, как мужчина из Обнинска получил ожоги от кипятка

Пожилого жителя Калужской области не спасли после получения серьезных ожогов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ на официальном сайте.

Инцидент произошел в Обнинске. По данным ведомства, мужчина решил помыться. Во время купания из душа должна была пойти теплая вода, но вместо этого лился кипяток. В результате россиянин получил ожоги, он не выжил.

При этом, как заявили местные жители, подобные случаи происходили и раньше. Представители управляющей компании отрицают вину в произошедшем.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

До этого подобные травмы получил свердловчанин. Мужчина решил пойти в баню, но внутри перепутал ведра и вместо холодной воды окатил себя кипятком. В результате он получил ожоги 30% тела. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Норильске собака сварилась в кипятке из-за прорыва радиатора в квартире.