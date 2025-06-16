Дикий лев опустошил мясной отдел в магазине и попал на видео

В ЮАР лев наелся стейков в мясном отделе магазина и попал на видео

В ЮАР дикий лев устроил переполох в продуктовом магазине, хищник прогулялся по мясному отделу и подкрепился колбасой. Об этом сообщает издание Republic.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов в ЮАР и попал на записи камер видеонаблюдения. Дикий лев напугал продавцов и покупателей, внимание хищника привлек мясной отдел.

Зверь разгромил витрины, стащил несколько кусков мяса и плотно пообедал. Специалисты центра охраны дикой природы вывезли льва в безопасное место и выпустили на волю. Отмечается, что хищник не проявлял агрессии к людям.

До этого в Приморье коза устроила переполох в магазине косметики. Инцидент произошел в магазине «Первый парфюмерный» и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал неожиданно вбежала черная коза. Животное пробежалось между витринами, остановилось около стойки с косметикой и, вероятно, разочаровавшись в ассортименте, покинуло торговую точку под смех сотрудников.

Ранее слон «ограбил» магазин в Таиланде.