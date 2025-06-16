На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дикий лев опустошил мясной отдел в магазине и попал на видео

В ЮАР лев наелся стейков в мясном отделе магазина и попал на видео

В ЮАР дикий лев устроил переполох в продуктовом магазине, хищник прогулялся по мясному отделу и подкрепился колбасой. Об этом сообщает издание Republic.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов в ЮАР и попал на записи камер видеонаблюдения. Дикий лев напугал продавцов и покупателей, внимание хищника привлек мясной отдел.

Зверь разгромил витрины, стащил несколько кусков мяса и плотно пообедал. Специалисты центра охраны дикой природы вывезли льва в безопасное место и выпустили на волю. Отмечается, что хищник не проявлял агрессии к людям.

До этого в Приморье коза устроила переполох в магазине косметики. Инцидент произошел в магазине «Первый парфюмерный» и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал неожиданно вбежала черная коза. Животное пробежалось между витринами, остановилось около стойки с косметикой и, вероятно, разочаровавшись в ассортименте, покинуло торговую точку под смех сотрудников.

Ранее слон «ограбил» магазин в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами