Россиянам объяснили, как правильно откапывать машину из сугроба

МЧС России опубликовало рекомендации по безопасному освобождению автомобиля из снежного плена.

В ведомстве подчеркнули, что начинать расчистку необходимо с выхлопной трубы, поскольку ее закупорка представляет угрозу для жизни из-за скопления выхлопных газов.

Спасатели советуют в первую очередь расчистить пространство перед ведущими колесами по направлению движения, а не вокруг машины. Затем следует освободить сами колеса сбоку и снизу, после чего убрать снег под бампером — именно он часто удерживает автомобиль. Если машина «сидит» на снегу, важно создать зазор под днищем. Лобовое стекло и зеркала рекомендуется очищать после этого, чтобы обеспечить обзор, а крышу — в последнюю очередь.

Если автомобиль застрял и не может тронуться с места, специалисты МЧС советуют полностью освободить ведущие колеса, чтобы они могли свободно вращаться. Перед ними нужно сформировать свободное пространство длиной не менее 30–50 см. Для улучшения сцепления можно подложить под колеса коврики, песок, ветки или картон.

В ведомстве также рекомендуют использовать метод раскачки — плавно двигаться вперед и назад без резких ускорений. Если самостоятельно выбраться не удается, лучше обратиться за помощью к другим водителям или вызвать специалистов, чтобы избежать повреждения автомобиля и травм.

