Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Россиянам объяснили, как правильно откапывать машину из сугроба

МЧС назвало главные ошибки при откапывании машины из снега
Пелагия Тихонова/РИА Новости

МЧС России опубликовало рекомендации по безопасному освобождению автомобиля из снежного плена.

В ведомстве подчеркнули, что начинать расчистку необходимо с выхлопной трубы, поскольку ее закупорка представляет угрозу для жизни из-за скопления выхлопных газов.

Спасатели советуют в первую очередь расчистить пространство перед ведущими колесами по направлению движения, а не вокруг машины. Затем следует освободить сами колеса сбоку и снизу, после чего убрать снег под бампером — именно он часто удерживает автомобиль. Если машина «сидит» на снегу, важно создать зазор под днищем. Лобовое стекло и зеркала рекомендуется очищать после этого, чтобы обеспечить обзор, а крышу — в последнюю очередь.

Если автомобиль застрял и не может тронуться с места, специалисты МЧС советуют полностью освободить ведущие колеса, чтобы они могли свободно вращаться. Перед ними нужно сформировать свободное пространство длиной не менее 30–50 см. Для улучшения сцепления можно подложить под колеса коврики, песок, ветки или картон.

В ведомстве также рекомендуют использовать метод раскачки — плавно двигаться вперед и назад без резких ускорений. Если самостоятельно выбраться не удается, лучше обратиться за помощью к другим водителям или вызвать специалистов, чтобы избежать повреждения автомобиля и травм.

Ранее были опубликованы кадры накрывшего Москву циклона «Фрэнсис» из космоса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589321_rnd_2",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+