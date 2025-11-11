На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыл опасность привычки утреннего скроллинга

Психиатр Каторгин: утренний скроллинг телефона резко повышает тревожность
Mitriakova Valeriia/Shutterstock/FOTODOM/Freepik

Привычка утреннего скроллинга телефона оказывает на психику крайне негативное влияние. Это действие резко повышает чувство тревожности, а также снижает продуктивность человека на весь день, предупредил в беседе с RT врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Владимир Каторгин.

Утренний скроллинг особенно вреден, если это уже стало закрепившимся паттерном поведения. Важнее всего отказаться от такой привычки людям, которые и без того сталкиваются с тревогой – залипание в телефоне с утра затягивает их в порочный круг, заставляя все дольше листать ленты новостей и все сильнее переживать, пояснил врач.

«В этой новостной ленте... человек синтезирует, аккумулирует, развивает порой очень сильно свою тревогу в попытке что-то контролировать», — добавил психиатр.

По его словам, часто люди путают причину и следствие – это не тревожность заставляет хвататься за телефон с утра, а привычка брать телефон провоцирует тревожность. Чтобы отказаться от этого паттерна поведения важно заменить его на другие утренние ритуалы, выбрав наиболее полезные формы пробуждения. Причем не только ранним утром, но и перед сном читать негативные новости и зависать в смартфоне крайне вредно, заключил Каторгин.

Отметим, что сон со смартфоном под подушкой может быть опасен – об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев. По его словам, под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства и повышает риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием. Кроме того, при продолжительной работе в ненормированном режиме аккумулятор может вздуться, что приведет к порче устройства целиком, предупредил специалист.

Ранее врач сообщил о новой форме зависимости от гаджетов у детей.

