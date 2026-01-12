Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

«Глодал останки умерших»: а пермском приюте нашли десятки истощенных и погибших собак

КП: в Перми обнаружили приют с мертвыми собаками
Telegram-канал «Большая Пермь | URA.RU»

В Перми обнаружили приют с истощенными и мертвыми собаками. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, речь идет об учреждении в Кировском районе города. Как рассказал один из добровольцев, прибывший на место, животные были в плачевном состоянии.

На месте они обнаружили 50-60 животных, многие из которых были истощены, некоторые не могли ходить. На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, что у собак видны кости. Однако некоторые подопечные умерли.

«Они лежали в вольерах и будках, свернувшись клубочками. Кто-то глодал останки умерших сородичей, часть трупов лежали в больших морозильных камерах», – рассказал мужчина.

Волонтеры вызвали полицию. После инцидента глава приюта назвал слова добровольцев ложью. Он рассказал, что некоторые животные умерли во время эпидемии энтерита в приюте. При этом на месте была представительница приюта, но ее якобы избили.

Мужчина планирует обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в США питбуль напал на свою хозяйку и откусил ей ногу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603505_rnd_6",
    "video_id": "record::e0293bfe-28d3-4a48-b231-466ec039c4ff"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+