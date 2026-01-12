«Глодал останки умерших»: а пермском приюте нашли десятки истощенных и погибших собак

В Перми обнаружили приют с истощенными и мертвыми собаками. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, речь идет об учреждении в Кировском районе города. Как рассказал один из добровольцев, прибывший на место, животные были в плачевном состоянии.

На месте они обнаружили 50-60 животных, многие из которых были истощены, некоторые не могли ходить. На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, что у собак видны кости. Однако некоторые подопечные умерли.

«Они лежали в вольерах и будках, свернувшись клубочками. Кто-то глодал останки умерших сородичей, часть трупов лежали в больших морозильных камерах», – рассказал мужчина.

Волонтеры вызвали полицию. После инцидента глава приюта назвал слова добровольцев ложью. Он рассказал, что некоторые животные умерли во время эпидемии энтерита в приюте. При этом на месте была представительница приюта, но ее якобы избили.

Мужчина планирует обращаться в правоохранительные органы.

