Новости. Общество

В Rostic's отреагировали на сообщения о массовом закрытии точек в Москве

В Rostic's опровергли информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Информация о массовом закрытие точек сети быстрого питания Rostic's в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Представители Rostic's опровергли сообщения о закрытии сотен ресторанов, уточнив, что в московском регионе функционирует около 400 заведений. В пресс-службе пояснили, что отдельные точки могут временно прекращать работу в рамках плановой программы реновации.

До этого в некоторых Telegram-каналах появилась информация о массовом закрытии Rostic's (бывший KFC) в столице из-за недовольства качеством продукции и обслуживания.

Несмотря на уход с российского рынка, сеть ресторанов быстрого питания KFC продлила действие прав на свой товарный знак в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Kоготип KFC сохранит силу для потенциальной деятельности в России до октября 2036 года.

Ранее СМИ сообщили об отравлении в сети Rostic's в Москве.

