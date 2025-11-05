СМИ сообщили об отравлении в сети Rostic's в Москве

SHOT: в Москве произошло отравление баскетом из Rostic's

В Москве мужчина отравился после покупки «Моего Баскета с оригинальными ножками» в точке Rostic's напротив Киевского вокзала. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, у пострадавшего после приема пищи было зафиксировано пищевое отравление.

»Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя. Rostic's объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — говорится в сообщении.

