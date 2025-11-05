На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об отравлении в сети Rostic's в Москве

SHOT: в Москве произошло отравление баскетом из Rostic's
Jag_cz/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчина отравился после покупки «Моего Баскета с оригинальными ножками» в точке Rostic's напротив Киевского вокзала. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, у пострадавшего после приема пищи было зафиксировано пищевое отравление.

»Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя. Rostic's объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — говорится в сообщении.

1 ноября прокуратура Дагестана сообщила, что в Казбековском районе в отделение ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» поступили несколько детей с признаками острой кишечной инфекции. По факту произошедшего организовали проверку.

Позже выяснилось, что причиной отравления могла стать дизентерия, которой несовершеннолетние заразились от сотрудников детских садов. В настоящее время в учреждениях проводится дезинфекция. Их работа приостановлена.

Ранее россиян предупредили об опасности выпечки с открытых витрин в супермаркетах.

