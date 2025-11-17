Пенсионерам рассказали о риске потерять часть законных выплат

Основная часть федеральных выплат пенсионерам оформляется автоматически, однако для некоторых еще требуется подача заявления. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин.

По его словам, как правило, речь идет о доплатах, компенсациях и субсидиях, для получения которых необходим сбор данных в индивидуальном порядке. Так, доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через Социальный фонд России (СФР) с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ): их предоставляют, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно такой показатель составляет 22% от дохода семьи, но в Москве этот процент варьируется от 3 до 10%, пояснил эксперт.

