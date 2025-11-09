На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство расширило полномочия Роскомнадзора

Кабмин РФ дал Роскомнадзору больше полномочий для защиты Рунета
Роскомнадзор

Правительство РФ расширило полномочия Роскомнадзора. Постановление об этом размещено на официальном портале опубликования нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что кабмин расширил список угроз, при которых Роскомнадзор получит право вмешиваться в управление Рунетом.

Еще в ноябре 2019 года все операторы связи в РФ обязали установить на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Через эти ТСПУ Роскомнадзор может управлять трафиком «в случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета». Также они используются для ограничения доступа к запрещенным на территории России ресурсам.

Новое постановление относит к списку этих угроз возможность предоставления доступа к информации или ресурсам в интернете, позволяющим приобрести средства связи, которые не прошли обязательное подтверждение соответствия, предоставление вычислительных мощностей для размещения информации в системе, подключенной к интернету не включенным провайдеров оператором. Также РКН получит возможность управлять трафиком в случаях, если провайдер хостинга не участвует в учениях для проверки устойчивости Рунета и не соблюдает другие требования российского законодательства.

До этого Роскомнадзор обязал добавлять специальный бот в администраторы Telegram-каналов. Это единственный способ подтверждения прав на канал для мессенджера.

Ранее сообщалось, что РКН займется Grokipedia Маска, когда статьи переведут на русский.

