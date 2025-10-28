На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Россия представлена агрессором в «Грокипедии» Маска

Депутат Горелкин: РКН займется Grokipedia Маска, когда статьи переведут на русский
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Илон Маск представил аналог Wikipedia и заявил, что его Grokipedia будет «менее предвзятой» в подаче информации пользователям. Добиться объективности пока не удалось – в материалах о военной операции на Украине Россия представлена агрессором, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Судя по всему, контент Grokipedia – это статьи из «Википедии», прошедшие обработку нейросетью Grok. Судя по заявлениям Илона Маска, целью этой обработки стала очистка статей от леволиберальных взглядов. Но настоящей объективности (особенно в вопросах, не входящих в американскую повестку), на мой взгляд, добиться не удалось. Это касается и материалов о специальной военной операции: Россия по-прежнему представлена в них агрессором», — сказал он.

Горелкин объяснил, что Роскомнадзор не будет требовать у Маска удаления материалов с потенциальной дискредитацией российской армии, пока статьи не переведены на русский.

«Учитывая, что информация в Grokipedia представлена исключительно на английском языке и не направлена на российскую аудиторию, можно предположить, что новый ресурс пока не станет предметом интереса для Роскомнадзора. Но я не исключаю, что в дальнейшем, когда контент будет переведен на русский, регулятор направит владельцам Grokipedia соответствующие предписания со всеми вытекающими последствиями», — рассказал парламентарий.

До этого американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в его аналоге Wikipedia – Grokipedia — информация будет объективной и правдивой. 30 сентября Маск обещал переписать статьи «Википедии» с учетом запрещенных для цитирования в ней СМИ.

В ноябре 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критиковала сервис Wikipedia за предвзятость и ангажированность статей на политические и исторические темы. Захарова считает, что статьи отражают «исключительно западоцентричную точку зрения».

Эксперты в сфере искусственного интеллекта критиковали нейросеть Илона Маска Grok за цензурирование информации с помощью математической обработки баз данных. Библиотека Grokipedia, по информации The Washington Post, «менее прозрачна в своей работе».

Ранее сообщалось, что в России создали ИИ, который лучше, чем врач, определяет рак почек.

