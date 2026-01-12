Под Челябинском дети остались без ледового городка

Жители Еманжелинска Челябинской области возмущены отсутствием ледового городка и горок. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на жалобы в местных онлайн-сообществах.

По словам горожан, власти не поставили ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, ограничившись лишь плакатами с их изображением. Кроме того, в этом году в населенном пункте впервые поставили не живую, а искусственную елку, на которую, как предполагают местные, ушли все средства.

«Раньше в Еманжелинске какой городок хороший был и горки, было, куда с детьми зимой сходить покататься, и дети были счастливы. А сейчас катаются на непонятных кучах», — рассказала одна из жительниц города.

Издание планирует направить соответствующий запрос в администрацию Еманжелинского округа.

Депутат Госдумы Каплан Панеш до этого заявил, что в России необходимо ликвидировать самодельные зимние горки, которые часто строятся вблизи дорог и открытых колодцев.

Парламентарий отметил, что ответственность за проверку подобных сооружений должна лежать на главах администраций по всей стране.

Ранее в Приморье ребенок сломал позвоночник, катаясь на снегокате.