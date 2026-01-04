Размер шрифта
В Госдуме призвали запретить самодельные зимние горки

Депутат Панеш призвал ликвидировать опасные зимние горки по всей России
В России необходимо ликвидировать самодельные зимние горки, которые часто строятся вблизи дорог и открытых колодцев, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Каплан Панеш. Так он отреагировал на гибель детей во время катания с горки в Татарстане.

Депутат отметил, что ответственность за проверку подобных сооружений должна лежать на главах администраций по всей стране.

«Трагический случай в Татарстане, где двое детей погибли, провалившись в канализационный люк рядом с самодельной горкой, требует от нас самых решительных действий. Это не первое и, к сожалению, не последнее происшествие подобного рода, если мы не изменим подход. Несанкционированные, то есть построенные без всякого разрешения и контроля, ледяные и снежные горки ежегодно становятся причиной травм и смертей детей по всей стране. Они появляются стихийно, часто в опасной близости от проезжей части, открытых колодцев или на неустойчивых конструкциях. Необходимо в кратчайшие сроки организовать по всей стране масштабную проверку всех мест зимнего отдыха детей. Силами администраций муниципалитетов, сотрудников МЧС и полиции нужно выявить и ликвидировать каждую такую опасную горку. Ответственность за это должны нести главы местных администраций», — сказал он.

Панеш уточнил, что муниципальные власти должны создавать безопасные и организованные места для катания. Депутат пообещал проработать вопрос об ужесточении ответственности в тех случаях, когда на самодельных горках гибнут дети.

«Одновременно с этим требуется запустить широкую разъяснительную работу с родителями и детьми через учебные заведения и средства массовой информации о том, какие угрозы несут эти сооружения. Однако запретов и проверок недостаточно. Параллельно муниципалитетам нужно создать условия для безопасного отдыха. Там, где дети традиционно строят горки, органы власти обязаны организовать безопасные, ухоженные зимние городки, проверить и надежно закрыть все люки и технические сооружения, обеспечить дежурство спасателей. Без этого дети все равно будут искать себе опасные развлечения. Мы также проработаем вопрос об ужесточении ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц и организаций, на чьей территории по недосмотру будут допущены к эксплуатации опасные объекты, приведшие к травме или смерти ребенка. Нужно сделать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись», — добавил он.

4 января стало известно, что два мальчика погибли в Менделеевске в Татарстане после того, как упали в колодец во время катания с горки. Десятилетние школьники долго не возвращались домой, поэтому их родные забили тревогу — в результате детей нашли, но спасти их не удалось.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре региона. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее девятилетний мальчик разбился, катаясь на тюбинге во Владимире.

