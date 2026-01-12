Размер шрифта
Обращение Путина в новогоднюю ночь посмотрели более 60 млн зрителей

ТАСС: новогоднее обращение Путина посмотрели около 64 млн зрителей
kremlin.ru

В канун 2026 года новогоднее обращение президента Владимира Путина привлекло к телеэкранам значительную аудиторию – около 64 миллионов россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные полученные в результате медиаизмерений, учитывающих трансляцию поздравления на тридцати федеральных и общедоступных каналах.

Как следует из статистики Mediascope, общее число зрителей, смотревших новогоднее поздравление президента, достигло 64 миллионов человек. Рейтинг программы среди зрителей старше четырех лет составил 46,6% по всей России.

По традиции, наибольшую аудиторию собрали крупные общенациональные телеканалы. «Первый канал» лидировал с показателем более 23,1 миллиона зрителей, что соответствует рейтингу 16,8% и доле 36,3%. «Россия-1» заняла второе место с аудиторией около 15,5 миллиона человек (рейтинг 11,3%, доля 24,3%). ТНТ замкнул тройку лидеров, его трансляцию посмотрели более 6,7 миллиона зрителей.

Кроме того, трансляция велась и на других каналах, таких как НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТВ Центр, Пятый канал, а также на множестве тематических и развлекательных платформах, включая «Звезду», «Пятницу», «Матч ТВ» и «Соловьев LIVE».

Ранее в Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом.

