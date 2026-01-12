Варшавский суд продлил арест археологу Бутягину

Окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Адам Доманьский.

«Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина до 4 марта», — уточнил он.

Адвокат археолога намерен обжаловать решение инстанции в течение недели.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

Ранее в польский суд поступило ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину.