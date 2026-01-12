Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Варшавский суд продлил арест археологу Бутягину

Суд в Варшаве продлил арест российскому археологу Бутягину
Влад Аганов/YouTube

Окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Адам Доманьский.

«Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина до 4 марта», — уточнил он.

Адвокат археолога намерен обжаловать решение инстанции в течение недели.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

Ранее в польский суд поступило ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602023_rnd_7",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+