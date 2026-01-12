Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки под колеса автомобиля в Архангельске

В Архангельске ребенок на тюбинге скатился с горки под колеса машины
Госавтоинспекция Архангельской области/VK

В Архангельске семилетний мальчик на тюбинге оказался под колесами автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 11 января на Набережной Северной Двины напротив дома №125. Водитель внедорожника «Mitsubishi Pajero» с прицепом наехал на ребенка — мальчик скатывался с горки на тюбинге и выехал прямо под колеса.

В результате столкновения ребенок получил различные травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

До этого в Богородске семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины. Ребенок разогнался и не смог затормозить на спуске. В результате малолетний получил травмы и попал в больницу.

Ранее юноша влетел в забор на тюбинге, привязанном к машине, и не выжил.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601849_rnd_6",
    "video_id": "record::82a3d57c-e4ca-4c89-ba98-ddf6816c45ff"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+