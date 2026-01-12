Размер шрифта
Юноша влетел в забор на тюбинге, привязанном к машине, и не выжил

Под Волгоградом юноша не выжил, влетев в забор на тюбинге, привязанном к машине
ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом 19-летний юноша не выжил, влетев в забор на привязанном к автомобилю тюбинге. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 10 января на улице Центральной в селе Верхнепогромное, когда 18-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» тянул за собой тюбинг, привязанный на буксировочный трос.

Во время движения «ватрушку» занесло, и она влетела в металлический забор. Находившийся на тюбинге юноша получил травмы и не выжил.

До этого в Богородске семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины — водитель автомобиля не успел среагировать и наехал на малолетнего. В результате аварии ребенок получил травмы, на место случившегося вызвали медиков.

Ранее россиян предупредили об опасности катания на тюбингах вне оборудованных мест.

