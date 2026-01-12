Россиянам рассказали, как правильно планировать жизнь с Нового года

Психолог Ежиков: при составлении задач на год нужно трезво оценивать возможности

При составлении планов и задач на новый год важно объективно оценивать собственные возможности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал психолог, коуч руководителей высшего звена Алексей Ежиков.

По словам специалиста, обещание «начать новую жизнь с Нового года» схоже с решением измениться с завтрашнего дня или со следующей недели. Успешная реализация задуманных планов в первую очередь зависит от совпадения целей и возможностей.

«Каков разрыв между этими желаниями и тем, что человек реально способен сделать. Если я собираюсь начать бегать с понедельника, а на улице -19°C и у меня нет спортивной формы, то у меня не получится это сделать», — объяснил психолог.

Он предупредил, что планы на будущий год не окажутся бесполезными, только если человек будет честен по отношению к самому себе.

Клинический психолог Артем Тараянц до этого рассказала, что избежать ухудшения настроения и не погрузиться в депрессивный период после новогодних праздников получится, если проанализировать и учесть причины такого состояния.

Ранее россиянам рассказали о причинах психологического спада в третий понедельник января.