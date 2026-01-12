Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Россиянам рассказали, как правильно планировать жизнь с Нового года

Психолог Ежиков: при составлении задач на год нужно трезво оценивать возможности
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

При составлении планов и задач на новый год важно объективно оценивать собственные возможности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал психолог, коуч руководителей высшего звена Алексей Ежиков.

По словам специалиста, обещание «начать новую жизнь с Нового года» схоже с решением измениться с завтрашнего дня или со следующей недели. Успешная реализация задуманных планов в первую очередь зависит от совпадения целей и возможностей.

«Каков разрыв между этими желаниями и тем, что человек реально способен сделать. Если я собираюсь начать бегать с понедельника, а на улице -19°C и у меня нет спортивной формы, то у меня не получится это сделать», — объяснил психолог.

Он предупредил, что планы на будущий год не окажутся бесполезными, только если человек будет честен по отношению к самому себе.

Клинический психолог Артем Тараянц до этого рассказала, что избежать ухудшения настроения и не погрузиться в депрессивный период после новогодних праздников получится, если проанализировать и учесть причины такого состояния.

Ранее россиянам рассказали о причинах психологического спада в третий понедельник января.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601789_rnd_7",
    "video_id": "record::f5bd5c01-bdfd-4e51-bb56-aca7d766b9fd"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+