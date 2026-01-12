Россиянам рассказали о причинах психологического спада в третий понедельник января

В третий понедельник января, который также известен под термином Blue Monday, нередко становится точкой психологического спада. Причинами такого феномена могут стать как погода и короткий световой день, так и серьезная нагрузка после новогодних праздников. Об этом «Известиям» рассказала практикующий психолог, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

Специалист объяснила, что в третий понедельник января особое влияние на состояние человека оказывает погода.

«Зима достигает своей середины, и хотя световой день уже начал прибавляться, предстоит прожить еще долгие недели в условиях короткого дня, холода и недостатка солнечного света. Даже жителям южных регионов приходится мириться с контрастом между январской и летней погодой, что не может не влиять на общий эмоциональный фон», — рассказала она.

По словам эксперта, также важную роль в этом время играют финансовые вопросы. После новогодних праздников многие могут столкнуться с ощутимым сокращением своего бюджета. В итоге появляется необходимость восполнять ресурсы.

Помимо этого, психика сталкивается со значительной нагрузкой во время праздников, а накопленные за год усталость и стресс нередко начинают ощущаться только в самом конце отдыха. На фоне этого человек может столкнуться с истощением, которое возникает в момент, когда нужно возвращаться к рабочим обязанностям.

Легче перенести такой период можно с помощью приятных планов на ближайшее время, отметила психолог. Также, по ее словам, можно сфокусироваться на хороших событиях, которые произошли в прошлом году.

