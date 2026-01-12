Россиянам рассказали, как избежать спада настроения после новогодних праздников

Избежать ухудшения настроения и не погрузиться в депрессивный период после новогодних праздников получится, если проанализировать и учесть причины такого состояния. Об этом Life рассказал клинический психолог Артем Тараянц.

По словам специалиста, депрессивное состояние после новогодних праздников может появиться из-за влияния процесса распада алкоголя на психику, в результате которого человек сталкивается с обезвоживанием, а также дефицитом витаминов группы B, магния и калия. Психолог рассказал, что поддержать организм в такой ситуации помогут БАДы, снижающие похмельный синдром. Кроме того, необходимо пить не менее двух литров воды на следующий день и отказаться от употребления алкоголя. Также нельзя пить спиртное на голодный желудок.

Ухудшение настроения также может быть вызвано переходом в детское состояние на период новогодних праздников. Эксперт объяснил, что в это время многие хотят верить в чудо и забыть о существовании проблем. При этом, если развлекательная программа или подарки не оправдают ожидания, есть риск столкнуться с детским разочарованием, которого переживается более остро.

Специалист посоветовал придерживаться позиции взрослого даже в Новый год.

«Детство нельзя прожить второй раз, однако радость не кончается вместе с детством. Осознанное удовольствие от совместного времяпрепровождения с семьей, способность дарить радость другим людям, например, своим детям или пожилым родителям, взрослая включенность в организацию и реализацию празднеств принесут не меньшее удовольствие, чем мимолетное погружение в детство», — предупредил Тараянц.

Помимо этого, причиной спада настроения может быть стыд за собственное поведение или разочарование в действиях окружающих во время праздника. Важно уметь распознавать время для отдыха, а также отдавать предпочтение мероприятиям в кругу семьи, а не малознакомых компаний. При этом психолог напомнил, что следует отказаться от потакания провокаций конфликтных людей.

Еще одной причиной депрессивного периода в середине января может стать обострение уже существующих стрессов, таких как финансовые трудности, конфликты с членами семьи или заболевания. Специалист порекомендовал заранее продумать поэтапное возвращение к будним, которое позволит вернуться в привычный ритм жизни постепенно.

