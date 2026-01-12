Киргизия вошла в рейтинг лучших мест для путешествий в 2026 году по версии New York Times

NYT: Киргизия заняла 31-е место в топ-52 лучших мест для путешествий в 2026 году

Киргизия попала в рейтинг лучших мест для путешествий в 2026 году по версии американской газеты New York Times (NYT). Об этом сообщили в пресс-службе департамента туризма республики.

«В ежегодном списке из 52 вдохновляющих направлений, охватывающем самые разные уголки планеты — от мегаполисов и культурных центров до природных чудес и уникальных ландшафтов — горы Тянь-Шань в Кыргызстане заняли достойное место», — отмечается в сообщении.

NYT поставила Киргизию на 31-е место в списке рекомендуемых мест для путешествий. В топ-5 вошли США, Варшава, Бангкок, Коста-Рика и национальный парк «Бандхавгар» в Индии.

В департаменте туризма отметили, что включение Киргизии в престижный международный список свидетельствует о растущем интересе иностранцев к природному и культурному потенциалу страны. Ведомство рассматривает это как «важное признание на международной арене» и намерено продолжить работу по развитию туристической инфраструктуры, поддержке внутреннего туризма и продвижению республики на международных выставках и форумах.

С 20 января россияне младше 14 лет больше не смогут попасть в некоторые страны ближнего зарубежья по свидетельству о рождении. Для поездок российских детей в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, а также в Казахстан и Южную Осетию потребуется уже не свидетельство о рождении, а заграничный паспорт. Новые правила будут действовать вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка.

Ранее в Госдуме рассказали, куда россияне смогут поехать без визы.