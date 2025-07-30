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Почти треть россиян заменяют отдых прокрастинацией

Треть россиян осознанно ничего не делают и прокрастинируют для перезагрузки
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Большинство респондентов (65%) предпочитают восстанавливать силы перед рабочей неделей в домашней обстановке, но для трети опрошенных (33%) идеальным местом для набора энергии является природа — будь то парк или сквер. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти треть (29%) граждан находит покой на даче, а 18% выбирают общение, отправляясь в гости к друзьям или родным. Отдых в ресторане или кафе в приятной компании привлекает 15% опрошенных, а 10% предпочитают расслабиться в кино за просмотром интересного фильма. Забота о себе в спа-салоне или на массаже является приоритетом для 6% респондентов. При этом для 14% опрошенных место для отдыха и восстановления сил не имеет принципиального значения.

В домашней обстановке большинство людей (66%) предпочитают перезагружаться, просматривая фильмы или сериалы, при этом почти такое же количество опрошенных (64%) выбирают сон как способ восстановления сил. Чтение книг является популярным методом для 40% респондентов, а приготовление вкусных блюд помогает расслабиться 33%. Примечательно, что 29% людей осознанно ничего не делают и прокрастинируют для перезагрузки, тогда как 25% находят отдушину в играх со своими питомцами. Слушание подкастов помогает 10% опрошенных, рисование — 7%, а занятия йогой или медитация — 4%. Еще 10% указывают на другие способы.

Дмитрий Гуров, провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, уточняет, что выбирать тип отдыха важно, основываясь на своем самочувствии. В случае сильного эмоционального и умственного перенапряжения следует отказаться от социальной активности — походов в кино, театр, на концерт — в пользу перезагрузки в домашних условиях.

«Вне дома мы постоянно сталкиваемся с сенсорной нагрузкой: шум толпы, яркий свет экранов, громкая музыка, запахи еды, необходимость общаться. Если мозг уже перегружен, добавление новых стимулов может не разгрузить его, а, наоборот, еще больше утомить, несмотря на кажущееся «развлечение», — комментирует эксперт.

Чтобы одновременно быть в тонусе, сохранять рабочий ресурс и при этом поддерживать спокойствие и внутреннюю гармонию, необходимо уделять внимание не только внешним факторам, но и внутренней «химии» организма. Важную роль в поддержании этого баланса, по словам эксперта, играют некоторые витамины и минералы.

«Витамины группы B необходимы для производства энергии из пищи: метаболизм углеводов, жиров и белков. Они участвуют в образовании красных кровяных телец, которые доставляют кислород к мозгу, что важно для умственной активности и предотвращения усталости. Витамин D важен для общего энергетического уровня и иммунной функции. Его дефицит часто связывают с хронической усталостью и снижением работоспособности. Цинк — участвует в множестве ферментативных реакций, важных для когнитивных функций, таких как память и обучение. Наконец, омега-3 также способствуют улучшению когнитивных функций — например, скорости обработки информации и концентрации внимания, что напрямую влияет на рабочий ресурс. Следует помнить, что ни один витамин или минерал не работает изолированно. Их эффективность возрастает при совместном приеме и в сочетании со сбалансированным питанием», — заключает эксперт.

Летом более половины опрошенных (55%) вносят изменения в свой отдых по выходным, стремясь чаще выбираться на свежий воздух, а 35% респондентов предпочитают проводить время на даче или за городом. Почти треть (28%) стараются больше времени уделять семье, тогда как 20% не меняют свои привычки в отдыхе. Около пятой части (19%) придумывают различные активности для выходных, а 15% чаще встречаются с друзьями.

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