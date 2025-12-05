На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог назвала главные причины прокрастинации

Психолог Артеменко: попытки заставить себя действовать могут быть неэффективными
Истинной причиной прокрастинации зачастую оказывается не лень, а сложный внутренний конфликт между жаждой изменений и страхом перед ними. Об этом «Известиям» рассказала психолог и гештальт-терапевт Екатерина Артеменко.

«Попытки заставить себя действовать через силу обычно оказываются неэффективными, поскольку игнорируют истинные потребности личности. Распространенное убеждение «если человек хочет — он сделает» не отражает всей сложности психологических процессов», — объяснила специалист.

По ее словам, в реальности одна часть личности человека может стремиться к изменениям в жизни, в то время как другая бессознательно им сопротивляется, пытаясь сохранить привычный уклад или избежать потенциального стыда в случае неудачи. Такой страх нередко формируется в детстве, когда за ошибками следовали наказания или отвержение. Помимо этого, порой проблема заключается в завышенных ожиданиях от самого себя. Психолог отметила, что в таких случаях цели ставятся под влиянием социальных стандартов, а не собственных желаний.

Помимо этого, иногда отсутствие движения может быть свидетельствовать о том, что текущее положение дел устраивает человека. Это является нормальным вариантом, поскольку важно уметь признавать ценность имеющейся стабильности.

Эксперт объяснила, что успешного планирования будущего можно добиться, если формулировать позитивные цели, отражающие личные интересы, а не внешние ожидания. При этом важно разбивать крупные задачи на небольшие, приносящие удовлетворение. Также необходимо, чтобы процесс достижения цели давал энергию, а мысль о возможной неудаче не пугала.

