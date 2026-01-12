Размер шрифта
СВР заявила о попытках патриарха Варфоломея нанести удар по Сербской церкви

СВР РФ: патриарх Варфоломей намерен нанести удар по Сербской православной церкви
Arben Celi/Reuters

Константинопольский Патриарх Варфоломей планирует предоставить автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви (ЧПЦ), что является попыткой ослабить позиции Сербской православной церкви. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР),

«Агрессивные аппетиты «константинопольского антихриста» не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы. В целях нанесения удара по «особо строптивой» Сербской православной церкви он намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», – указывается в сообщении СВР.

По информации разведки, в церковных кругах высказывается мнение, что действия Варфоломея разрушительно сказываются на единстве Церкви.

По данным пресс-бюро СВР, Варфоломей Константинопольский намерен активно потеснить позиции русского православия в странах Балтии, причем, как утверждают в СВР, эту деятельность поддерживают спецслужбы Великобритании.

Ранее сообщалось, что конгрессвумен обратится к Ватикану в связи с гонениями на УПЦ.

