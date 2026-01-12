В СВР РФ назвали константинопольского патриарха Варфоломея «дьяволом во плоти»

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, и его поддерживают британские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

В СВР заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей, которого в ведомстве обвиняют в расколе православной церкви на Украине, продолжает деятельность, оцениваемую как раскольническую. Как утверждается, в настоящее время его внимание сосредоточено на странах Балтии.

«Этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры. В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

Как заявили в СВР, при их участии патриарх Варфоломей, по версии ведомства, нашел общий язык с властями стран Балтии, что там расценивают как попытку внести разлад в русский православный мир.

Ранее в МИД России заявили о псевдоправовом механизме уничтожения УПЦ на Украине.