Новости. Общество

Пенсионеров предупредили о риске остаться без субсидии на оплату коммуналки

Депутат Якубовский: субсидия пенсионерам на оплату ЖКУ может приостановиться
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пенсионеры могут столкнуться с приостановкой или прекращением предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого есть четкие основания, установленные законом, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Чаще всего причиной приостановки становится изменение уровня доходов пенсионера. На это могут повлиять индексация пенсии, получение иных доходов, в результате чего расходы на оплату ЖКУ уже не превышают установленный в регионе порог. Чаще всего он обозначен на уровне 22% от совокупного дохода, в ряде регионов этот показатель может быть ниже, отметил депутат.

Еще одно основание для прекращения предоставления меры поддержки – наличие задолженности по оплате за период от двух месяцев. Это возможно при условии, что пенсионер не заключил соглашение о ее погашении.

«При оформлении и исполнении такого соглашения субсидия может быть возобновлена, — пояснил Якубовский. — Основанием для отмены или приостановки субсидии может стать непредставление обязательных документов, предоставление недостоверных сведений либо несообщение об изменениях, влияющих на право на поддержку, включая изменение состава семьи или доходов».

Важно, что получить субсидию пенсионер может строго по месту постоянного проживания – в противном случае ее предоставление также прекращается. Если причины для приостановки выплат устранены, можно обратиться за ее назначением повторно, заключил парламентарий.

До этого сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова сообщила, что размер субсидии на ЖКУ зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам. В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения, отметила она.

Ранее пенсионерам рассказали о риске потерять часть законных выплат.

