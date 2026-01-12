Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Казахстане кабан последовал примеру лисы и обокрал рыбаков

SHOT: в Казахстане шустрый кабан похитил улов у рыбаков и попал на видео
Telegram-канал SHOT

В Казахстане шустрый кабан утащил улов у рыбаков и смог убежать вместе с добычей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В сети появилось видео с моментом дерзкого «преступления». На записи видно, как рыбаки устроили погоню за животным, решившим оставить их без улова. Мужики побежали за воришкой, попутно запуская в него палки. Однако кабан оказался более хитрым и ловким и смог скрыться от преследователей с сытным обедом.

Это не первый случай, когда животные грабят рыбаков в Казахстане. 11 января под Астаной лиса утащила сани, наполненные свежевыловленной рыбой. Рыжая хищница не побоялась людей и вышла к ним прямо на лед, заинтересовавшись добычей. Пока рыбак отвернулся, лиса схватилась за сани, доверху нагруженные рыбой, и начала тянуть их в сторону леса. По всей видимости, хищнице так хотелось полакомиться свежей рыбкой, что она не собиралась упускать добычу, даже когда рыбак заметил ее и пытался прогнать. В этот момент она продолжила упорно тянуть сани, не обращая внимания на человека.

Ранее на Сахалине рыбаки сняли на видео рыбалку медведя.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601225_rnd_5",
    "video_id": "record::8cca8cd2-be9d-4b06-9322-854c4ce68b71"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+