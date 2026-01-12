В Казахстане кабан последовал примеру лисы и обокрал рыбаков

В Казахстане шустрый кабан утащил улов у рыбаков и смог убежать вместе с добычей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В сети появилось видео с моментом дерзкого «преступления». На записи видно, как рыбаки устроили погоню за животным, решившим оставить их без улова. Мужики побежали за воришкой, попутно запуская в него палки. Однако кабан оказался более хитрым и ловким и смог скрыться от преследователей с сытным обедом.

Это не первый случай, когда животные грабят рыбаков в Казахстане. 11 января под Астаной лиса утащила сани, наполненные свежевыловленной рыбой. Рыжая хищница не побоялась людей и вышла к ним прямо на лед, заинтересовавшись добычей. Пока рыбак отвернулся, лиса схватилась за сани, доверху нагруженные рыбой, и начала тянуть их в сторону леса. По всей видимости, хищнице так хотелось полакомиться свежей рыбкой, что она не собиралась упускать добычу, даже когда рыбак заметил ее и пытался прогнать. В этот момент она продолжила упорно тянуть сани, не обращая внимания на человека.

Ранее на Сахалине рыбаки сняли на видео рыбалку медведя.