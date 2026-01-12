Размер шрифта
Новости. Общество

Врач рассказал, кто в первую очередь рискует получить обморожение

Врач Литвинов: обморожение грозит людям с хроническими заболеваниями
Shutterstock

В первую очередь с обморожением могут столкнуться пациенты с хроническими заболеваниями и курильщики. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам специалиста, обморожение грозит людям с атеросклерозом, болезнями сердца и сосудов нижних конечностей. Эти заболевания ухудшают периферическое кровообращение, из-за чего согревание рук и ног значительно затрудняется.

Помимо этого, резкий спазм периферических сосудов может произойти у тех, кто курит на холоде.

Также с обморожением могут столкнуться люди, которые употребляют алкоголь на холоде. Врач объяснил, что спиртные напитки создают иллюзию тепла из-за расширения поверхностных сосудов, но на самом деле организм быстро теряет тепло.

«Статистика указывает, что более 90% тяжелых случаев обморожения происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения, которое притупляет чувствительность и критическое восприятие», — отметил эксперт.

Отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Гридина до этого предупредила, что даже непродолжительные прогулки в мороз без головного убора могут повысить риск простудных заболеваний и проблем с ЛОР-органами.

Ранее россиянам рассказали о причинах психологического спада в третий понедельник января.

