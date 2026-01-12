Размер шрифта
Уехавший из России комик порадовался отказу семьи от эмиграции в годы СССР

Комик Шац заявил о благодарности отцу за отказ от эмиграции в Израиль в 1967 году
Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), который уехал из России после начала специальной военной операции, порадовался тому, что во времена СССР его семья отказалась от эмиграции в Израиль. Об этом он написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шац рассказал, что в 1967 году его родственники обсуждали возможность переезда в Израиль. Однако его отец Григорий Шац принял решение не покидать Советский Союз, объяснив, что он является советским коммунистом.

«Я очень благодарен папе за то, что мы тогда остались в России и приехал я сюда [в Израиль] не в качестве багажа, а вполне осознанно», — написал юморист.

До этого Шац признался, что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством». Он заявил, что не мог находиться в РФ, поскольку это «полностью противоречило его взглядам». Телеведущий отметил, что не жалеет о своей эмиграции и считает Израиль своим домом, к которому он привык.

При этом Шац не исключил, что его внучка Сара Джессика переедет жить в Россию, несмотря на гражданство европейской страны. Он отметил, что ее родители говорят с ней на русском языке. Шац понадеялся, что внучка вырастет в атмосфере, где есть свобода выбора.

Ранее Шац заявил, что верит пророчеству Пугачевой об изменениях в 2027 году.

