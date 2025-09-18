Шац призвал верить пророчеству Пугачевой: «В 2027 году обязательно что-то произойдет!»

Шоумен Шац признался, что верит пророчеству Пугачевой об изменениях в 2027 году

Шоумен Михаил Щац призвал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) верить пророчеству Аллы Пугачевой, которая заявила в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что 2027 год принесет важные изменения.

«Алла Борисовна упомянула, что в 2027 году она прямо чувствует: что-то важное случится. Многие, уверен, подумали примерно об одном и том же. <…> Друзья, верьте Алле Борисовне: обязательно что-то да произойдет в 2027 году», — заявил он.

Шац отказался комментировать конкретные высказывания Пугачевой, сделанные во время беседы с Гордеевой. Он отметил, что «прокайфовал три с половиной часа у экрана», когда слушал Примадонну. Также пророчество артистки натолкнуло его на воспоминания о феврале 2022 года, когда он снимался в программе Натальи Синдеевой вместе с писателем Дмитрием Быковым (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

Во время перерыва Быков рассказал о своей знакомой провидице, которая, по его словам, предсказала важные изменения на 27 октября 2022 года. Шац записал эту дату, хотя не верил в подобные магические предсказания.

«И вот 27 октября я проснулся в Тель-Авиве, увидел напоминание и стал ждать. И днем мне пришло сообщение от Битуах Леуми, что я наконец, после полугода в Израиле, могу пользоваться своей больничной кассой», — отметил он.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Ранее стало известно, что Петросян грубо отказал журналистам.