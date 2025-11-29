Шац об эмиграции:«Израиль — мой дом»

Стендап-комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался в YouTube-программе «Доброе утро, Израиль», что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством».

«В первый момент это действительно эмоция: ты понимаешь, что не можешь там [в России] находиться, потому что это полностью противоречит твоим взглядам. А дальше был выбор: можно было уехать, переварить всё это и вернуться. Но я не смог. Я остался в Израиле и не жалею, если честно. Совсем!» — поделился артист.

Шац также подчеркнул, что сейчас считает Израиль своим домом: «Я принял это все и привык. Я считаю, что это дом».

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Шац осудил действия российских властей и уехал из страны. Телеведущий перебрался в Израиль, гражданство которого получил в 2016 году. В сентябре 2022-го российский Минюст внес Шаца в список СМИ-иноагентов.

30 мая Шац признавался, что не хочет, чтобы его новорожденная внучка Сара Джессика потеряла связь с Россией, несмотря на гражданство европейской страны. Он понадеялся, что внучка вырастет в другой атмосфере, где есть свобода выбора, но не исключил, что в будущем девочка вернется в РФ.

Ранее сообщалось, что на концерте Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) отобрали украинский флаг.