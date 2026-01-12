Размер шрифта
Новости. Общество

Россиянка попала в реанимацию с ожогами из-за взрыва скороварки

Gorod48.ru: в Липецке женщина попала в реанимацию после взрыва скороварки
Haggardous50000/Shutterstock

В Липецке 50-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами после взрыва скороварки. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел 10 января в городе Ельце. Женщина тушила мясо в бытовой скороварке, и в какой-то момент произошел взрыв кухонной утвари. В результате ее ошпарило вырвавшимся наружу кипящим содержимым.

Пострадавшую экстренно перевезли из Ельца в Липецк вертолетом санитарной авиации. Врачи диагностировали у нее термические ожоги, охватывающие более 30% тела. Ее состояние оценивается как тяжелое, пациентка находится в отделении реанимации.

До этого в российском селе мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за подгоревшей еды на плите. Соседи вызвали сотрудников экстренных служб после того, как ощутили сильный запах дыма.

Ранее пожилая женщина получила ожог ягодиц, сев на сиденье в казанском трамвае.

