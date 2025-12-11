На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая женщина получила ожог ягодиц, сев на сиденье в казанском трамвае

В Казани женщина получила ожог ягодиц, сев на сиденье в трамвае
Shutterstock/Happy_Nati

В Казани 64-летняя женщина села в трамвае и оказалась в больнице с ожогом ягодиц. Об этом сообщает РКБ.

Инцидент произошел 9 декабря. Пассажирка трамвая, сев на сиденье, через некоторое время почувствовала жжение. Уже придя домой, она вызвала скорую помощь — врачи диагностировали химический ожог.

Пенсионерку доставили в медицинское учреждение и госпитализировали в ожоговое отделение. Ей оказывают необходимую помощь.

До этого в Казани девушка получила химический ожог ягодицы, сев на сиденье в автобусе. Она ощутила сильное жжение спустя 15 минут и пересела на другое место — при этом она заметила, что предыдущее сиденье было влажным.

Ранее двухлетняя девочка получила сильный ожог ягодиц в частном детсаду.

