Новости. Общество

Кота из России признали самым красивым в мире

Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Elena Cattery Darlen Fleur/Facebook

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек. Об этом пишет ТАСС.

«Победитель набрал более 19,7 тыс. баллов. Второе место с 18,5 тыс. баллов заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников», — сказано в материале.

30 декабря сообщалось, что в Италии кот попал в стиральную машинку и выжил благодаря ветеринару. В канун Католического Рождества жительница коммуны Индуно-Олона занималась домашними делами перед приездом гостей и случайно запустила стиральную машину с котом Анаклето внутри барабана.

Женщина не заметила питомца среди грязного белья и не вспоминала о нем до праздничного ужина, а затем увидела вспышку в барабане, открыла дверцу и увидела его хвост.

У животного была повышенная температура, однако благодаря своевременной помощи ветеринара кота удалось спасти.

Ранее в Австралии кот пережил часовую стирку в стиральной машине.

