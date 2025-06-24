Daily Mail: в Австралии кот пережил часовую стирку в стиральной машине

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В Австралии кот выжил после того, как хозяин случайно постирал его в стиральной машине, пишет Daily Mail.

Девятимесячный бирманский кот по кличке Пабло залез в стиральную машину в доме своей семьи и уснул там. Хозяин, ничего не подозревая, запустил 55-минутный цикл стирки без использования моющего средства.

Когда стирка закончилась, мужчина открыл дверцу и обнаружил питомца в крайне тяжелом состоянии. Пабло немедленно доставили в ветеринарную клинику, где ему была оказана экстренная помощь.

Ветеринары диагностировали у кота черепно-мозговую травму, повреждение легких и утрату нескольких пальцев на лапах. Сотрудница клиники Элла Ярсли отметила, что состояние животного было одним из самых тяжелых, которые она когда-либо видела.

«Немногие видели, как кошки проходят через целый цикл стирки и выживают. Это было чудо», — рассказала врач.

Сотрудники клиники также сообщили, что подобные случаи встречаются чаще, чем можно представить.

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