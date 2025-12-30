Кот чудом выжил после машинной стирки в Рождество

В Италии кот оказался в стиральной машинке и чудом выжил после стирки

В Италии кот попал в стиральную машинку и выжил благодаря ветеринару. Об этом сообщает газета Today.

В канун Католического Рождества жительница коммуны Индуно-Олона занималась домашними делами перед приездом гостей и случайно запустила стиральную машину с котом Анаклето внутри барабана.

Женщина не заметила питомца среди грязного белья и не вспоминала о нем до праздничного ужина, а затем увидела вспышку в барабане, открыла дверцу и увидела его хвост.

Хозяйка немедленно позвонила знакомому ветеринару. Несмотря на проблемы со здоровьем, доктор примчался, согрел кота бутылками с горячей водой, ввел ему антибиотики и кортизон, а потом поставил капельницу.

К ночи у Анаклето поднялась температура, но уже 26 декабря снова начал есть.

«Не всегда все заканчивалось благополучно, особенно если цикл стирки установлен на высокую температуру», — отметил ветеринар, уже несколько раз спасавший кошек, оказавшихся в стиральной машине.

Ранее в Австралии кот пережил часовую стирку в стиральной машине.